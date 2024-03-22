Уже совсем скоро нужно будет сажать картошку. Но у многих людей еще достаточно овоща с прошлого года. Поэтому самое время его активно использовать.

Редакция FoodOboz расскажет о 5 небанальных способах использования картофеля на кухне. Некоторые из них действительно впечатляют.

Клецки из картофеля

Клецки – это отварные картофельные шарики. Их можно сделать с грибами, мясом. Овощ для изделий нужно натереть сырым или взять уже отваренный. Выходит очень сытно.

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Картофель для сгущения супов и соусов

Картофель действительно имеет сгустительные свойства, потому что в нем много крахмала. Достаточно жидкое однородное пюре можно добавить в суп или соус – вы сразу получите желаемую консистенцию блюда.

Картофель вместо сырного соуса

Если взять отварной картофель, хорошо взбить его в пюре с добавлением соли, пищевых дрожжей и растительного масла – получится ничем не хуже сырного соуса. Вкус действительно очень похож, а технология гораздо бюджетнее.

Дрожжевое тесто с картофелем

Чтобы дрожжевое тесто получилось пышным и мягким – можно использовать картофель. К тому же выпечка из такого теста будет долго оставаться свежей. Нужно сначала просто сделать пюре. Когда оно будет комнатной температуры, просто добавьте в массу и замешайте тесто.

Десерты с картофелем

Картофель подходит даже для десертов. Но речь идет именно о сладком картофеле – батат. Такой ингредиент может стать отличным основанием для приготовления брауни и бисквита. Также, сладкий картофель может быть карамелизатором.

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