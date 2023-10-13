Творог – это очень полезный продукт, содержащий важные для организма витамины и элементы: В12, В2, А, а также фосфор, кальций и натрий. Поэтому специалисты рекомендуют есть его хотя бы 2-3 раза в неделю. В то же время, в зависимости от того, в какой период суток вы будете употреблять творог, он может даже навредить.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, когда нельзя есть творог.

Когда нельзя есть творог?

Несмотря на все полезные свойства, данный продукт может плохо усвоиться организмом, если его съесть не в то время. Специалисты советуют употреблять творог и другие такого типа продукты до 16:00.

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Дело в том, что в их состав входит молочный сахар или лактоза и молочный белок. Так, употребляя такие продукты во второй половине дня, вы рискуете получить отеки и даже повышение жировой массы тела.

С чем хорошо сочетается творог?

Также следует помнить, что не нужно каждый раз есть творог с одним и тем же сочетанием. Это, как минимум, может надоесть.

Для того чтобы избежать этого, творог можно дополнить различными ягодами и фруктами. К примеру, клубникой, содержащей витамин С, чернику, которая является источником магния и фосфора и т.д. Вместо сахара в качестве подсластителя можно добавить немного меда. Яркий вкус продукту придаст и корица.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить творог в домашних условиях.