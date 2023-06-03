Не выбрасывайте: как можно легко и быстро избавиться от горечи в баклажанах

Татьяна Козюк
Лайфхаки
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Не выбрасывайте: как можно легко и быстро избавиться от горечи в баклажанах

Баклажаны – это очень вкусный и сытный овощ. Его можно жарить, варить, запекать, добавлять в супы и закуски.

Иногда бывает так, что у овоща есть неприятная горечь. Но не торопитесь его выбрасывать. Редакция FoodOboz поделится с вами двумя лучшими способами, которые помогут избежать этой проблемы.

Как избавиться от горечи из баклажанов

Способ 1

Пригодятся:

  • Баклажаны
  • Вода
  • Соль
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Технология:

1. Сначала нужно порезать баклажаны кольцами или произвольными кусочками.

2. Далее переложить овощ в миску, залить водой и посолить. Обязательно нужно плотно накрыть их крышкой, чтобы они не всплывали. Оставить в таком виде на 30 минут.

3. После этого нужно промыть баклажаны холодной водой.

Что сделать, чтобы баклажан не горчил

Способ 2

Пригодятся:

  • баклажаны
  • соль

Технология:

1. Сначала нужно произвольно порезать баклажаны.

Рецепт из баклажанов

2. Переложить овощи в миску и посыпать сверху солью. Перемешать и оставить на 30-40 минут.

3. После этого нужно положить овощи в сито и промыть холодной водой.

4. На этом этапе нужно просушить баклажаны бумажными полотенцами.

Домашние баклажаны

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