Не выбрасывайте: как можно легко и быстро избавиться от горечи в баклажанах
Баклажаны – это очень вкусный и сытный овощ. Его можно жарить, варить, запекать, добавлять в супы и закуски.
Иногда бывает так, что у овоща есть неприятная горечь. Но не торопитесь его выбрасывать. Редакция FoodOboz поделится с вами двумя лучшими способами, которые помогут избежать этой проблемы.
Способ 1
Пригодятся:
- Баклажаны
- Вода
- Соль
Технология:
1. Сначала нужно порезать баклажаны кольцами или произвольными кусочками.
2. Далее переложить овощ в миску, залить водой и посолить. Обязательно нужно плотно накрыть их крышкой, чтобы они не всплывали. Оставить в таком виде на 30 минут.
3. После этого нужно промыть баклажаны холодной водой.
Способ 2
Пригодятся:
- баклажаны
- соль
Технология:
1. Сначала нужно произвольно порезать баклажаны.
2. Переложить овощи в миску и посыпать сверху солью. Перемешать и оставить на 30-40 минут.
3. После этого нужно положить овощи в сито и промыть холодной водой.
4. На этом этапе нужно просушить баклажаны бумажными полотенцами.
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