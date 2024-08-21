Когда хлеб черствеет, есть его уже невозможно. Поэтому чаще всего продукт уходит в помойку. Но делать это не следует. Есть несколько универсальных способов, которые помогут вернуть выпечку в жизнь.

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О том, как можно спасти черствый хлеб, рассказал фудблогер с ником o gorodnik в Instagram. Вкус вас приятно удивит.

1. Легко смочите черствый хлеб водой. Можно сделать это под краном, смочив наружную корочку. Важно не переборщить – хлеб должен быть слегка влажным, а не мокрым.

2. Поместить смоченный хлеб в разогретую до 170-180 градусов духовку на 5-10 минут.

Хлеб постепенно впитает влагу и станет мягче, а корочка снова станет хрустящей.

3. Если уж совсем беда, то черствый хлеб можно измельчить в блендере или мясорубке, чтобы сделать домашние панировочные сухари, которые можно использовать для жарки или запекания блюд.

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