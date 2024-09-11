Свекла – это очень полезный овощ, из которого можно приготовить множество разнообразных блюд. Для этого плод можно просто отварить. Но именно на этом этапе многие хозяйки допускают одну важную ошибку, которая оказывает большое влияние на вкус продукта.

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Редакция FoodOboz расскажет, что ни в коем случае нельзя делать при отваре свеклы. Все дело в соли.

Что нельзя делать во время приготовления свеклы

Во время того, как вы варите свеклу, не забудьте о том, что овощ нужно варить без соли. Все потому, что приятный сладковатый вкус овоща будет просто испорчен. При этом, текстура станет очень жесткой, а времени на отварку понадобится в разы больше.

Когда вы поймете, что свекла уже готова, сразу залейте ее холодной водой – это поможет быстро снять кожицу.

Еще несколько нюансов, о которых следует не забывать

1. Свекла варится достаточно долго. Чтобы большой плод был мягким и обладал удачным вкусом, ему нужно примерно 60 минут на отварку.

2. Перед тем, как варить свеклу, ее нужно хорошо помыть. Вам совсем не нужен песок в воде с овощами.

3. Отрезайте хвостики только после того, как свекла отварится. В противном случае плоды могут быть очень сухими после приготовления.

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