Классический вариант борща уже давно интерпретировался во многих разнообразных вариантах. Кулинары экспериментируют со вкусами, добавляют новые компоненты. Но далеко не все идеи могут окончиться успешно.

Редакция FoodOboz расскажет, какие ингредиенты нельзя добавлять в борщ. Вы только все испортите.

Откажитесь от некоторых приправ

Вкус блюда больше всего могут испортить именно специи. Поэтому их нужно добавлять очень осторожно. Корица и гвоздика, например, плохо влияют на вкус борща.

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Не добавляйте экзотические специи.

Сейчас на рынке много различных специй со всего мира. И если вы думаете, что все они идеально подойдут к борщу – это большая ошибка. Такие специи, как правило, достаточно резкие и насыщенные – они просто перебьют наваристый вкус бульона.

Как насчет натуральных пряностей

Хмели-сунели – это специя, которую добавляют просто ко всему. Она имеет отличный аромат и придает яркий вкус блюдам. Но только не борщу. То же самое касается и сухого имбиря.

Не готовьте зажарку на растительном масле

Многие хозяйки жарят лук, морковь и свеклу на разогретом масле. Но такой ингредиент только испортит блюдо. Для зажарки лучше выбрать сливочное масло или домашнее сало – бульон получится очень вкусным и наваристым.

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