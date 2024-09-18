Шарлотка – пышный сладкий пирог, который чаще всего готовят с яблоками. Также для десерта используются и другие фрукты. Рецептур существует немало, но здесь важно не переусердствовать и не добавлять лишние компоненты, которые только испортят выпечку.

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Редакция FoodOboz расскажет, какие ингредиенты не следует добавлять в шарлотку. Это касается и теста. и внутренности.

Не добавляйте безглютеновую муку

Именно глютен в муке способствует тому, что тесто получается клейким и густым. Поэтому для шарлотки – это обязательный ингредиент. Разнообразные безглютеновые варианты, такие как гречневая, овсяная или кукурузная мука, в этом случае будут неуместными. Выпечка получится очень забитой и безвкусной.

Не добавляйте в шарлотку соду

Если на кухне нет разрыхлителя – хозяйки часто заменяют его на соду. Но такой ингредиент в чистом виде использовать нельзя, потому что выпечка будет иметь неприятный привкус. Поэтому соду, перед добавлением, обязательно нужно тушить уксусом.

Но если вы готовите шарлотку на кефире или сметане – молочная кислота погасит соду, поэтому добавлять уксус не придется.

Не готовьте шарлотку с замороженными ягодами

Для начинки в шарлотку часто добавляют ягоды. Но если они заморожены – такой ингредиент не подходит. Замороженные ягоды отдадут выпечке много влаги, и тесто просто не пропечется.

Не добавляйте слишком влажные фрукты

Разнообразные сочные фрукты, такие как абрикосы или персики, не подходят для шарлотки. Такие фрукты, как и замороженные ягоды, пустят много глаза и только испортят тесто.

Не добавляйте компоненты, имеющие специфический привкус

Шарлотка – это не та выпечка, с которой нужно экспериментировать. Если вы решили приготовить десерт с тыквой или ревенем будьте готовы, что выпечка далеко не всем может нравиться. К тому же, такие ингредиенты также могут добавить излишней влаги.

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