Приготовление холодца – это достаточно длительный процесс. Отваривать мясо иногда нужно несколько часов. Поэтому когда вода выкипает – хозяйки прибавляют холодную.

Но этого ни в коем случае нельзя делать. Редакция FoodOboz объяснит почему.

Главный признак удачного холодца – это прозрачность. Блюдо, в котором сверху виднеется прослойка белого жира, не вызывает особого аппетита. Но именно потому, что вы доливаете холодную, бульон мутнеет.

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Не кладите сразу чеснок

Чеснок – это еще одна причина, по которой холодец не получается прозрачным. Очень важно добавить его в правильный момент приготовления. А именно, в конце.

Положите чеснок уже после того, как вы вытащите мясо из бульона. Только так холодец будет действительно прозрачным. По желанию, можно процедить бульон для лучшего эффекта, но и выше перечисленных действий будет достаточно.

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