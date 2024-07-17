Жареный бекон – это очень распространенный продукт, который подается на завтрак во многих странах мира. Обычно жарят его на сковороде, но при наличии фритюрницы дома многие хозяйки предпочитают использовать именно ее.

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Можно ли жарить бекон во фритюре, разбиралось Mirror. О некоторых нюансах рассказала диетология Бренда Перальти. Они заставят вас отказаться от этой идеи.

Эксперт утверждает, что бекон – это жирный продукт, который во время жарки во фритюре может стать причиной появления дыма, брызг и очень неприятного запаха. Кроме этого, домашние фритюрницы или аэрогрили обычно не имеют большого размера, поэтому у них довольно трудно пожарить сразу несколько кусков деликатного бекона так, чтобы они остались целыми.

Если говорить отдельно об аэрогриле, то при жарке бекона капли жира могут стекать в нижнюю часть прибора, в результате чего кухня наполнится дымом и неприятным запахом.

Ну и не следует забывать, что после того, как бекон будет пожарен, оставшийся жир во фритюре становится непригодным к употреблению. Именно поэтому бекон следует жарить на сковороде, с небольшим количеством масла или совсем без него.

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