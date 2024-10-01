Когда на улице становится прохладно – самое время готовить всевозможные овощные супы. Они очень питательны и имеют много полезных компонентов. Но достаточно много времени занимает очистка и нарезка необходимых компонентов.

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Поэтому следует изменить привычную технологию и воспользоваться несколькими простыми советами. Редакция FoodOboz расскажет о них.

Приготовить супы из тыквы и кабачка иногда может быть затруднительно, поскольку всегда требуется много времени, чтобы нарезать и подготовить овощи. Их плотность и крепкая наружная оболочка затрудняют нарезку и часто требуют усилий.

После очищения кабачки тоже становятся скользкими, поэтому их труднее безопасно нарезать на одинаковые кусочки.

Воспользуйтесь микроволновкой

Прежде чем разогреть кабачок или тыкву в микроволновке, сделайте несколько проколов вилкой или кончиком ножа. Это позволяет паре выходить наружу и предотвращает разрыв тыкв и кабачков в микроволновке.

Как разогреть овощи в микроволновке

Поместите тыкву в микроволновку и разогрейте ее на максимум от двух до четырех минут в зависимости от размера овоща. Это немного смягчит кожуру и мякоть, что значительно облегчит нарезку.

Дайте остыть, почистите и нашинкуйте

После микроволновки дайте кабачкам остыть несколько минут. Теперь вы можете очистить и нарезать. Острой овощечисткой снимите размягченную кожуру. Отрежьте кончики кабачка, разрежьте его пополам и удалите семена.

Попытайтесь прожарить

Для супа сначала обжарьте целую тыкву, а не нарезайте ее на кусочки. После этого содержимое можно исчерпать, что сэкономит много времени на нарезании.

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