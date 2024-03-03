Оригинальный гороховый суп достаточно густой, наваристый и сытный. Но очень часто даже опытные хозяйки портят такое блюдо. Есть три самые распространенные ошибки.

Редакция FoodOboz расскажет, как не следует готовить гороховый суп. Вы можете один раз сделать такое блюдо неправильно и думать, что не любите его.

Не кладите соду

Горох, необходимый для такого супа, варится достаточно долго. Поэтому для того, чтобы ускорить этот процесс, многие хозяйки используют соду. Но именно такой ингредиент может ухудшить вкус блюда.

Видео дня

Лучше всего воспользоваться технологией замачивания гороха – после этого продукт размягчится и пригодится для отваривания.

Не экономьте на мясе

Гороховый суп должен быть насыщенным и пряным. Этого можно добиться только в том случае, если приготовить наваристый мясной бульон. Поэтому лучше всего будет приобрести сочные ребрышки для такого блюда и копченые колбаски. Можно обьединить несколько видов.

Не используйте классическую зажарку

Для большинства супов готовят зажарку из моркови и лука. Но в случае с гороховым супом от такого дополнения следует отказаться.

Будет гораздо вкуснее, если вы положите в бульон просто сырые овощи. Излишнего жира не требуется, потому что необходимую наваристость придаст мясо.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: