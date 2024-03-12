Никогда не готовьте так котлеты: главные ошибки, портящие блюдо

Екатерина Ягович
Лайфхаки
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Никогда не готовьте так котлеты: главные ошибки, портящие блюдо

Если не удается приготовить удачные котлеты – вы точно допускаете следующие ошибки. Даже такое простое блюдо требует особого внимания. Здесь много нюансов, о которых вы, возможно, даже не знали.

Редакция FoodOboz расскажет, какие ошибки чаще всего допускают при приготовлении котлет. Они очень банальные.

У вас слишком редкий фарш

Никогда не готовьте так котлеты: главные ошибки, портящие блюдо

Фарш может стать жидким, если вы добавили слишком много молока или муки. Лучше за этим следить, потому что масса не будет держаться и распадется. Фарш должен быть плотным. Можно, на всякий случай, добавить крахмал.

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Недостаточно разогретая сковородка

Сковорода должна быть не просто теплая, а горячая. Если упустить этот момент – изделия быстро впитают масло и будут слишком мягкими. Есть такое блюдо не очень приятно.

Никогда не готовьте так котлеты: главные ошибки, портящие блюдо

Не отбиваете фарш

Такое действие очень важно для приготовления вкусных котлет. После отбивки фарш станет плотным и пышным. Из него будет очень легко сделать котлеты, которые потом не развалятся.

Никогда не готовьте так котлеты: главные ошибки, портящие блюдо

Не мажьте котлеты сразу

Не спешите делать котлеты сразу после того, как приготовили фарш. Мясу нужно время, чтобы соединились все вкусы и соки. В противном случае. изделия получатся сухими.

Никогда не готовьте так котлеты: главные ошибки, портящие блюдо

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