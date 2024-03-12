Если не удается приготовить удачные котлеты – вы точно допускаете следующие ошибки. Даже такое простое блюдо требует особого внимания. Здесь много нюансов, о которых вы, возможно, даже не знали.

Редакция FoodOboz расскажет, какие ошибки чаще всего допускают при приготовлении котлет. Они очень банальные.

У вас слишком редкий фарш

Фарш может стать жидким, если вы добавили слишком много молока или муки. Лучше за этим следить, потому что масса не будет держаться и распадется. Фарш должен быть плотным. Можно, на всякий случай, добавить крахмал.

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Недостаточно разогретая сковородка

Сковорода должна быть не просто теплая, а горячая. Если упустить этот момент – изделия быстро впитают масло и будут слишком мягкими. Есть такое блюдо не очень приятно.

Не отбиваете фарш

Такое действие очень важно для приготовления вкусных котлет. После отбивки фарш станет плотным и пышным. Из него будет очень легко сделать котлеты, которые потом не развалятся.

Не мажьте котлеты сразу

Не спешите делать котлеты сразу после того, как приготовили фарш. Мясу нужно время, чтобы соединились все вкусы и соки. В противном случае. изделия получатся сухими.

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