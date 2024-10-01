Если вы варите рис, просто залив его водой и включив нагрев, рекомендуем прочитать эту статью и перейти на совершенно новый уровень приготовления. Попробовав только раз вы поймете, как важно знать и пользоваться лайфхаками по приготовлению риса, тогда его вкус раскроется совсем по-новому.

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Как правильно готовить рис, чтобы он никогда не слипался, на своей странице в YouTube рассказал Энди Хернден, шеф-повар из Новой Зеландии, получивший образование Michelin. Речь идет о технологии "косточек", которую сейчас используют в самых дорогих ресторанах мира.

Сначала нужно тщательно промыть рис, пока вода не станет прозрачной. Далее перекладываем рис в кастрюлю и наполняем ее водой на 1 фалангу. Этот способ расчета воды чрезвычайно прост и важен. Достаточно просто опустить указательный палец в кастрюлю так, чтобы его кончик касался поверхности рыси. Далее набираем воду, пока она полностью не покроет первую фалангу пальца.

Благодаря такому простому и элементарному методу вы больше никогда не ошибетесь в количестве воды, необходимом для правильного приготовления риса. Он также очень полезен, если вы не точный вес риса, который собираетесь готовить. Сколько бы риса ни было в кастрюле, количество воды всегда должно быть выше одной фаланги.

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