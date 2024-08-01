Приготовление стеков – это достаточно непростая задача. Очень важно, чтобы мясо хорошо прожарилось и, при этом, не было сухим. Поэтому следует позаботиться о том, чтобы в нем было достаточно сочности. Но далеко не всегда все получается идеально.

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Информацию о том, что нужно сделать со стейком, чтобы у него был идеальный вкус, опубликовало издание Mirror. Непременно добавьте один обычный ингредиент.

Шеф-повар Майк Альфар раскрыл свой секрет идеального стейка. Сначала мясо нужно натереть солью. Затем поместить в рукав для запекания, выпустить воздух и поставить в духовку при температуре 120 градусов.

Температура должна быть именно такой, потому что мясо должно пропитаться всеми соками. Через два часа стейк нужно достать и вынуть из рукава.

И именно после этого наступает момент обязательного ингредиента – майонеза.

Соусом нужно очень хорошо смазать кусочек со всех сторон. Затем положить на разогретую сковороду и жарить до готовности. Кулинар отметил, что такой метод сработает очень хорошо, потому что майонез жирный, а это залог хорошего обжаривания. Также вкус мяса будет очень нежным.

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