Без холодильника дома просто не обойтись. Такой бытовой прибор отлично справляется с длительным хранением продуктов. Но есть и такая еда, для которой на кухне следует выбрать другое место.

Перечнем продуктов, которые нельзя ложить в холодильник, поделилась нутрициолог Наталия Гречанюк (nataliia_hrechaniuk) на своей странице в Instagram. Так вы только испортите продукты.

Бананы

При низких температурах они не только темнеют и приобретают неприятный привкус, но и портят продукты, которые находятся рядом.

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Тыквенные

Они могут прекрасно храниться в амбаре или в ящике на кухне. А вот холодные температуры и отсутствие воздуха приводят к мягкости плодов и появлению плесени.

Помидоры и баклажаны

Из-за воздействия низких температур эти овощи прекращают процесс созревания, становятся более мягкими и теряют вкус. Их лучше хранить при комнатной температуре.

Репчатый лук

Влажность в холодильнике может увеличить риск образования плесени. Храните их в сухом и проветриваемом месте.

Оливковое масло

Возможное следствие – ухудшение вкусовых качеств (начинает горчить), появление белого осадка. Хранить масло лучше в темном месте при комнатной температуре.

Мед

Он не нуждается в холодильнике. Просто закройте крышкой и храните в шкафу – для вкуса и консистенции это будет лучшим решением.

Картофель и морковь

В холодильнике эти продукты начинают прорастать, гнить, образуется плесень. Дольше всего такие овощи хранятся в деревянном вентилируемом ящике, поверх бумаги, в амбаре.

Шоколад

От низкой температуры и влажности на плитке появляется белый налет, выступает конденсат и теряется вкус.

Хлеб

Влажность в холодильнике может сделать хлеб липким. Как вариант, можно заморозить продукт.

Еда в консервированных банках

Хранить открытые жестяные консервные банки в холодильнике небезопасно. Металл окисляется и попадает в продукты. Поэтому после открытия консервной банки ее содержимое необходимо переложить в стеклянную или пластиковую посуду.

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