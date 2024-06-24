Никогда не покупайте это масло! Как распознать подделку

Екатерина Ягович
Лайфхаки
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Никогда не покупайте это масло! Как распознать подделку

Сливочное масло много людей используют ежедневно. Такой продукт незаменим в приготовлении бутербродов, каши, различных видов теста. Но, прежде всего, масло должно быть качественным. Из-за того, что распознать это "на глаз" сложно, многие производители продают подделку под видом качественного продукта.

Редакция FoodOboz расскажет, какие признаки некачественного масла. За ними вы сможете распознать подделку.

Никогда не покупайте это масло! Как распознать подделку

Как определить, что масло некачественное, еще в магазине

1. Если вы ищете качественный и безопасный продукт, следите за тем, чтобы на упаковке было обозначено именно "масло сливочное или селянское". Если же присутствует надпись "молочный продукт" – покупать его не стоит.

2. Компоненты натурального сливочного масла – это молоко и сливочное сырье. Наличие других ингредиентов может свидетельствовать о подлоге.

Никогда не покупайте это масло! Как распознать подделку

3. Такая банальная вещь, как срок годности, также может уберечь вас от покупки испорченного продукта. Если масло настоящее – его срок годности должен быть не более трех месяцев.

Как проверить качество масла в домашних условиях

Никогда не покупайте это масло! Как распознать подделку

Если вы все же приобрели продукт, но сомневаетесь. действительно ли можно его есть, есть несколько способов проверки.

Никогда не покупайте это масло! Как распознать подделку

1. Поместите небольшой кусочек продукта в горячую воду. Если масло полностью не растворяется – это подделка.

2. Также масло можно просто заморозить. В идеале, оно должно задубеть. Идеально замороженное масло говорит о том, что там нет растительных жиров. Обратите внимание также на то, как продукт нарезается. Если это ровные гладкие кусочки – перед вами фальсификат. Качественное замороженное масло должно крошиться.

Никогда не покупайте это масло! Как распознать подделку

3. Для проверки попытайтесь прогреть масло на сковороде. Если продукт настоящий – это будет свидетельствовать выраженный молочный аромат и образование пены.

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