Если вы не хотите нанести вред собственному организму, настоятельно рекомендуем никогда не покупать некоторые продукты в супермаркете.

Какие именно продукты не стоит покупать в магазинах с помощью экспертов, узнавало издание Mirror.

Непастеризованное молоко

Так, например, доктор Брайан Куок Ле, пищевой химик и промышленный консультант из штата Вашингтон, заявляет, что никогда не будет покупать в супермаркете непастеризованное молоко. По словам эксперта, такое молоко не проходит термическую обработку, в результате чего хранит в себе вредные микробы, такие как сальмонелла, кишечная палочка, листерия, бруцелла и т.д.

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Нарезанные продукты

Если вы хотите приобрести продукты, нарезанные в супермаркете, нужно быть готовым к столкновению с такими же микробами, как и при употреблении непастеризованного молока. Дело в том, что нам никогда не будет известно, что именно измельчалось на слайсере до того, как туда попали выбранные вами продукты.

Ростки

А вот профессор Кали Книэл, микробиолог из Университета Делавер, утверждает, что нельзя покупать ростки редиса, люцерны, клевера и т.д. Хотя они являются прекрасным и питательным дополнением к любой пище, эксперт обнаружил, что они могут содержать вредные бактерии, такие как кишечная палочка и сальмонелла.

Нарезанная дыня

Нарезанная дыня или арбуз тоже не вызывают доверия. Место разреза – восприимчивая среда для размножения бактерий из-за ее "влажных и пористых свойств". Поэтому стоит либо полностью отказаться от потребления нарезанной в супермаркете дыни или арбуза, либо перед употреблением срезать с нее несколько сантиметров.

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