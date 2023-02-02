Даже если вы правильно рассчитали пропорции всех компонентов для теста и хорошо его замешали – масса может не подойти, а приготовленные изделия получаются невкусными. У такого явления есть много причин.

Поэтому редакция FoodOboz расскажет о них, а также о том, как можно спасти тесто, которое не поднялось

Причины, по которым не поднимается дрожжевое тесто

После замешивание теста его кладут в холодное место, чтобы сделать текстуру эластичной. Очень часто выбирают именно морозильную камеру, но на самом деле это большая ошибка. Тесто нужно положить в холодильник, а именно в самую холодную его часть.

Видео дня

Также нужно учесть то, что действие дрожжей не прекращается, а просто замедляется. Поэтому держать замешанную массу в холодильнике слишком долго не стоит, ведь оно опадет и просто испортится. Это должно быть не больше 15-16 часов.

Если тесто уже начало подниматься – его можно положить в холодильник всего на 4-5 часов. А если оно уже полностью готово к выпеканию – его ни в коем случае нельзя ставить в холодильник.

Что поможет спасти не поднявшееся дрожжевое тесто

Тесто, которое не поднимается, еще можно спасти. Для этого нужно сделать новую опару и дождаться, пока она заработает. Затем влить ее в тесто. Снова вымесить тесто и оставить в теплом месте на час-полтора. Но если дрожжи не качественные, вторая опара тоже не поможет.

Еще один способ – это поставить тесто в духовку, а на низ поместить противень с горячей водой. Пара будет способствовать тому, что дрожжи заработают активнее.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: