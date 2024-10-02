Никогда не сушите так грибы: точно не получатся вкусными
Из сушеных грибов получается очень вкусный и наваристый суп. Также их можно использовать для различных подливок и соусов. Главное, что нужно сделать, это правильно приготовить такой продукт.
Редакция FoodOboz расскажет о частых ошибках, которые допускают во время сушки грибов. Неправильные действия оказывают негативное влияние на вкус и текстуру.
Очень высокая температура
Где бы вы ни сушили грибы: духовка, сушилка или просто над плитой – самой важной в этом процессе является температура. Ее ни в коем случае нельзя делать слишком высокой. Допустимы 40-50 градусов.
Неправильная подготовка для сушки
Перед тем, как сушить грибы, их обязательно нужно хорошо перебрать и промыть. После того, как вы избавитесь от песка и всех отходов, насухо протрите каждый гриб бумажным полотенцем – лишней влаги не нужно быть.
Грибы лучше всего нарезать – в таком виде они хорошо просушатся. При этом, не делайте кусочки слишком мелкими.
Плохое хранение
После того, как вы посушили грибы, их обязательно нужно охладить. Раскладывать их лучше всего в банки, но обязательно ошпаренные. Старайтесь как можно плотнее закрыть крышки, чтобы не попадал воздух. Банки на хранение ставьте в холодное и темное место.
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