Картофельное пюре – это один из самых популярных гарниров осени. Правильно приготовленное пюре очень вкусное, нежное, имеет бархатную структуру и дарит настоящий домашний уют, дополняя любое основное блюдо.

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Если вы хотите научиться готовить пюре так, чтобы оно имело кремовую структуру, а комочки никогда не попадались, следует знать определенные уловки. Одной из них в TikTok поделилась фудблогерка Розмари Гилл. Как оказалось, никогда не следует варить картошку для будущего пюре в воде.

Она утверждает, что на протяжении долгих лет кулинары готовили пюре неправильно, получая в результате нестандартную кашу. Но, с соблюдением этой техники, вы наконец-то узнаете, каким по вкусу должно быть пюре.

Гилл утверждает, что картошку для будущего пюре следует варить на молоке. В картофеле содержится крахмал, который выделяется в воду так же, как и при варке макарон. После того, как картофель сварился, воду сливают, а вместе с ним и весь необходимый крахмал. Однако, если сварить картофель сразу на молоке и не сливать его, можно получить шелковистое сливочное картофельное пюре. В результате молоко полностью заменяет жидкость для приготовления пюре, которую обычно туда добавляют отдельно, например, сливки.

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