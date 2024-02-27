Даже такой простой продукт, как гречку, довольно легко испортить. Крупинки слипаются между собой, становятся пресными и сухими. Все это из-за ошибок, которые часто допускают даже опытные хозяйки.

Редакция FoodOboz расскажет, как правильно готовить гречку, чтобы не испортить ее. Не допускайте следующих ошибок.

Привычный способ не подходит

Большинство круп готовят с расчетом 1 стакан продукта и 2 стакана воды. Все компоненты совмещают и ставят вариться до готовности. Но именно для гречки лучше использовать другой метод.

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Следуя привычным пропорциям, крупу нужно заливать кипятком. Затем накрыть крышкой и подождать, пока не впитается вся вода. Гречка не будет переваренной, крупинки получатся рассыпчатыми и одновременно мягкими.

После того, как гречка впитает всю воду, можно добавлять масло, любимые специи, зажарку из овощей и грибов.

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