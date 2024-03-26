Замороженные пельмени в морозильнике всегда выручают в моменты, когда нужно быстро приготовить что-нибудь поесть. Они достаточно сытные, нравятся и детям, и взрослым. Но пельмени очень легко испортить, если погрузить их в воду неправильной температуры.

Редакция FoodOboz расскажет, в какую воду нельзя бросать замороженные пельмени. Это важный нюанс, который влияет на вкус и текстуру.

В какую воду нужно бросать замороженные пельмени:

Холодная вода точно не подходит, потому что пельмени сразу слипнутся и превратятся в один сплошной ком. Вы просто испортите изделия. Но и в кипяток закидывать пельмени нельзя – они сразу потрескаются, и мясо с тестом будут отдельно.

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Поэтому лучшей для замороженных пельменей будет горячая вода. Не будет резкого перепада температуры и изделия хорошо проварятся.

Что делать, если уже закинули пельмени в кипяток

Можете попытаться долить немного холодной воды, чтобы сделать оптимальной температуру. Но времени на такое приготовление понадобится больше

Удачным решением будет перед приготовлением замочить замороженные пельмени в воде. Они немного размякнут и отлично приспособятся к температуре воды. Тесто будет эластичным и точно не потрескается в кастрюле.

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