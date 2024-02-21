С таким простым блюдом, как суп, довольно часто возникают проблемы. Блюдо получается слишком пресным или ингредиенты просто развариваются. Поэтому следует разобраться, какие ошибки все портят.

Редакция FoodOboz расскажет, как не следует готовить суп. Есть три основных ошибки, которые часто допускают даже опытные хозяйки.

В кастрюле очень мало воды

Даже если вы больше любите густой суп – жидкости должно быть достаточно. К тому же, в процессе приготовления вода выкипает, поэтому это нужно предусмотреть раньше времени.

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Неправильный порядок выкладывания ингредиентов

Очень важно выкладывать все ингредиенты в кастрюлю в правильном порядке. Если лук и морковь можно положить за 15 минут до приготовления, то бобовые, картофель и капуста варятся значительно дольше.

Не нужно класть слишком много ингредиентов

Мяса может быть немного, но наваристость бульона зависит именно от того, как вы приготовите свинину или курицу. Надо сначала отварить целый кусочек и разрезать на пестики только после того, как продукт будет полностью готов. А для того, чтобы добавить густоты, можно использовать муку или манку.

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