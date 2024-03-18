Кожу, которая остается из-под бананов, ни в коем случае не стоит выбрасывать. Такой продукт вам понадобится для приготовления очень пикантного и сытного блюда. Популярная индийская лапша в пикантном соусе карри приобретает новый вкус с таким необычным ингредиентом.

Об этом рассказывает телевизионная шеф-повара Найджела Лоусон изданию Mirror. Но перед тем как добавлять кожуру в блюдо, ее нужно замочить.

Ингредиенты для соус кари с банановой шкуркой:

три банановые кожуры

соцветия и листья цветной капусты

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одна чайная ложка порошка куркумы

соль – по вкусу

измельченный лук-шалот

четыре зубчика чеснока

нарезанный очищенный имбирь

один пучок листьев кориандра со стеблями

один нарезанный свежий красный перец чили

одна чайная ложка порошка корицы

две чайные ложки томатной пасты

обезжиренное кокосовое молоко – 400 мл

две с половиной чайные ложки лимонного сока

полторы чайных ложки сахара

две чайные ложки морской соли

растительное масло для приготовления

Способ приготовления:

1. Положить банановую шкурку в большую миску и налить столько воды, чтобы она покрыла шкурку. Добавить немного порошка куркумы и соль, накройте миску крышкой и дать кожуре пропитаться.

2. Во вторую миску добавить чеснок, лук-шалот, имбирь, стебли кориандра, свежий красный перец чили, порошок корицы и порошок куркумы. Смешать ингредиенты до образования однородной пасты.

3. В вок добавить чайную ложку растительного масла и обжарить пасту в течение семи минут. Добавить томатную пасту, соединить ее с пастой карри и проварить три минуты.

4. Добавить обезжиренное кокосовое молоко и хорошо перемешать его с пастой.

5. Выжать половину лимона и приправить карри морской солью и сахаром.

6. Прокипятить в течение 5 минут.

7. Слить банановую кожуру, удалив лишнюю жидкость и нарезать ее кусочками поменьше.

8. Добавить кожуру в сковороду и тушить еще 10 минут или пока соус не загустеет, а кожура банана не станет мягкой.

9. Положить соцветия и листья цветной капусты. Продолжить готовить, пока они не станут горячими.

10. Попробовать на соль, а затем украсить измельченными листьями кориандра.

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