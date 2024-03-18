Никогда не выбрасывайте ее! Кулинарка рассказала, как банановая кожура может превратить популярное блюдо в ресторанное
Кожу, которая остается из-под бананов, ни в коем случае не стоит выбрасывать. Такой продукт вам понадобится для приготовления очень пикантного и сытного блюда. Популярная индийская лапша в пикантном соусе карри приобретает новый вкус с таким необычным ингредиентом.
Об этом рассказывает телевизионная шеф-повара Найджела Лоусон изданию Mirror. Но перед тем как добавлять кожуру в блюдо, ее нужно замочить.
Ингредиенты для соус кари с банановой шкуркой:
- три банановые кожуры
- соцветия и листья цветной капусты
- одна чайная ложка порошка куркумы
- соль – по вкусу
- измельченный лук-шалот
- четыре зубчика чеснока
- нарезанный очищенный имбирь
- один пучок листьев кориандра со стеблями
- один нарезанный свежий красный перец чили
- одна чайная ложка порошка корицы
- две чайные ложки томатной пасты
- обезжиренное кокосовое молоко – 400 мл
- две с половиной чайные ложки лимонного сока
- полторы чайных ложки сахара
- две чайные ложки морской соли
- растительное масло для приготовления
Способ приготовления:
1. Положить банановую шкурку в большую миску и налить столько воды, чтобы она покрыла шкурку. Добавить немного порошка куркумы и соль, накройте миску крышкой и дать кожуре пропитаться.
2. Во вторую миску добавить чеснок, лук-шалот, имбирь, стебли кориандра, свежий красный перец чили, порошок корицы и порошок куркумы. Смешать ингредиенты до образования однородной пасты.
3. В вок добавить чайную ложку растительного масла и обжарить пасту в течение семи минут. Добавить томатную пасту, соединить ее с пастой карри и проварить три минуты.
4. Добавить обезжиренное кокосовое молоко и хорошо перемешать его с пастой.
5. Выжать половину лимона и приправить карри морской солью и сахаром.
6. Прокипятить в течение 5 минут.
7. Слить банановую кожуру, удалив лишнюю жидкость и нарезать ее кусочками поменьше.
8. Добавить кожуру в сковороду и тушить еще 10 минут или пока соус не загустеет, а кожура банана не станет мягкой.
9. Положить соцветия и листья цветной капусты. Продолжить готовить, пока они не станут горячими.
10. Попробовать на соль, а затем украсить измельченными листьями кориандра.
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