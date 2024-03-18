Никогда не выбрасывайте ее! Кулинарка рассказала, как банановая кожура может превратить популярное блюдо в ресторанное

Екатерина Ягович
Лайфхаки
2 минуты
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Никогда не выбрасывайте ее! Кулинарка рассказала, как банановая кожура может превратить популярное блюдо в ресторанное

Кожу, которая остается из-под бананов, ни в коем случае не стоит выбрасывать. Такой продукт вам понадобится для приготовления очень пикантного и сытного блюда. Популярная индийская лапша в пикантном соусе карри приобретает новый вкус с таким необычным ингредиентом.

Об этом рассказывает телевизионная шеф-повара Найджела Лоусон изданию Mirror. Но перед тем как добавлять кожуру в блюдо, ее нужно замочить.

Никогда не выбрасывайте ее! Кулинарка рассказала, как банановая кожура может превратить популярное блюдо в ресторанное

Ингредиенты для соус кари с банановой шкуркой:

  • три банановые кожуры
  • соцветия и листья цветной капусты
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  • одна чайная ложка порошка куркумы
  • соль – по вкусу
  • измельченный лук-шалот
  • четыре зубчика чеснока
  • нарезанный очищенный имбирь
  • один пучок листьев кориандра со стеблями
  • один нарезанный свежий красный перец чили
  • одна чайная ложка порошка корицы
  • две чайные ложки томатной пасты
  • обезжиренное кокосовое молоко – 400 мл
  • две с половиной чайные ложки лимонного сока
  • полторы чайных ложки сахара
  • две чайные ложки морской соли
  • растительное масло для приготовления

Способ приготовления:

Никогда не выбрасывайте ее! Кулинарка рассказала, как банановая кожура может превратить популярное блюдо в ресторанное

1. Положить банановую шкурку в большую миску и налить столько воды, чтобы она покрыла шкурку. Добавить немного порошка куркумы и соль, накройте миску крышкой и дать кожуре пропитаться.

2. Во вторую миску добавить чеснок, лук-шалот, имбирь, стебли кориандра, свежий красный перец чили, порошок корицы и порошок куркумы. Смешать ингредиенты до образования однородной пасты.

3. В вок добавить чайную ложку растительного масла и обжарить пасту в течение семи минут. Добавить томатную пасту, соединить ее с пастой карри и проварить три минуты.

Никогда не выбрасывайте ее! Кулинарка рассказала, как банановая кожура может превратить популярное блюдо в ресторанное

4. Добавить обезжиренное кокосовое молоко и хорошо перемешать его с пастой.

5. Выжать половину лимона и приправить карри морской солью и сахаром.

Никогда не выбрасывайте ее! Кулинарка рассказала, как банановая кожура может превратить популярное блюдо в ресторанное

6. Прокипятить в течение 5 минут.

7. Слить банановую кожуру, удалив лишнюю жидкость и нарезать ее кусочками поменьше.

Никогда не выбрасывайте ее! Кулинарка рассказала, как банановая кожура может превратить популярное блюдо в ресторанное

8. Добавить кожуру в сковороду и тушить еще 10 минут или пока соус не загустеет, а кожура банана не станет мягкой.

9. Положить соцветия и листья цветной капусты. Продолжить готовить, пока они не станут горячими.

Никогда не выбрасывайте ее! Кулинарка рассказала, как банановая кожура может превратить популярное блюдо в ресторанное

10. Попробовать на соль, а затем украсить измельченными листьями кориандра.

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