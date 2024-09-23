Никогда не выливайте: как можно с пользой использовать отвар из картофеля

Екатерина Ягович
Лайфхаки
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Никогда не выливайте: как можно с пользой использовать отвар из картофеля

Если после отваривания картофеля вы выливаете воду из него – это большая ошибка. Такой продукт достаточно ценен и может пригодиться на кухне. Есть несколько универсальных способов.

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Редакция FoodOboz расскажет, как можно использовать отвар из под картофеля. Продукт еще и достаточно полезен.

Картофельный отвар – отличный загуститель для соусов.

Никогда не выливайте: как можно с пользой использовать отвар из картофеля

Так как у картофеля много крахмала – отвар также получается достаточно крахмальным. Поэтому продукт можно смело использовать в качестве загустителя для различных соусов.

Никогда не выливайте: как можно с пользой использовать отвар из картофеля

То есть, если вы готовите соус на мясном бульоне, то на 100 миллилитров бульона нужно добавить 250 миллилитров отвара. Также вам понадобится немного масла, муки, лука и специй. Сначала нужно поджарить лук, а затем добавлять остальные ингредиенты. Важно постоянно помешивать, чтобы не было комочков.

Никогда не выливайте: как можно с пользой использовать отвар из картофеля

Картофельным отваром можно загустить суп

Если вы хотите приготовить вкусный и в меру густой суп – здесь также может понадобиться отвар из-под картофеля. На три литра супа вам нужно будет добавить всего стакан отвара. Суп еще будет иметь более насыщенный вкус.

Никогда не выливайте: как можно с пользой использовать отвар из картофеля

Возьмите картофельный отвар вместо молока в тесто

Гораздо бюджетнее использовать вместо молока в тесто тот же картофельный отвар. Таким образом можно приготовить вкусную домашнюю пиццу, хлеб, блины, оладьи. Картофельный отвар будет более бюджетным основанием, а также он сделает выпечку воздушной и ароматной.

Никогда не выливайте: как можно с пользой использовать отвар из картофеля

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