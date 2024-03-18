Существует множество вариантов приготовления рыбы в духовке, на сковороде или маринование. Продукт очень питательный и он не надоедает. И если вы очень любите рыбу и едите ее почти каждый день, в понедельник, все же, откажитесь от такого угощения.

О том, почему есть рыбу в понедельник опасно рассказал Дарин Детвиллер – бывший советник по пищевым продуктам FDA и USDA. Материал опубликовало издание Mirror.

Дело в том, что рыбные рынки не работают по выходным, а это значит, что большая вероятность того, что ваш обед из рыбы мог простоять в холодильнике два дня, прежде чем попасть к вашему столу.

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Детвиллер сказал: "Рыба, которая не является свежей, может претерпеть химические изменения, что приведет к порче, что повлияет на ее вкус, запах и безопасность".

Испорченная рыба может содержать высокий уровень гистамина, являющегося химическим веществом. Для человека это очень вредно, отмечает эксперт.

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