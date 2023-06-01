Сезон молодого картофеля в Украине начинается с конца апреля, в это время можно купить овощ как на рынках, так и в магазинах. Готовить картофель можно по-разному, вкуснее всего будет – просто сварить его и приправить сливочным маслом и зеленью.

Кулинар Анна поделилась в Instagram самым простым способом чистки молодого картофеля, благодаря которому вы за несколько секунд сможете почистить кастрюлю картофеля.

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Все очень просто, вам достаточно сварить картофель, слить всю воду, чтобы картофель был практически сухим.

После всыпьте к картофелю столовую ложку соли, накройте крышкой и хорошо потрусите.

После такого процесса вся кожура из картофеля останется на дне кастрюли и вы получите очищенный продукт, который можно есть.

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