Нужно ли мыть зелень и что будет, если этого не делать

Свежую ароматную зелень – петрушку и укроп – добавляют практически во все блюда. Однако хозяйки не всегда ее моют, думая, что она и так чистая. Но правильно ли это – нужно выяснить.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, нужно ли мыть зелень и как правильно это делать.

Нужно ли мыть зелень?

Визуально зелень может казаться вам чистой. Однако на ее поверхности есть мусор и разнообразные бактерии. Они, во-первых, провоцируют быстрое загнивание продукта. Во-вторых, могут навредить организму. Итак, зелень нужно обязательно мыть и делать это тщательно.

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Как правильно мыть и хранить зелень?

1. Перед тем, как начинаете мыть зелень, сначала помойте руки с мылом.

2. Перед мытьем зелень нужно тщательно перебрать и выбросить увядшие стебли.

3. Моя зелень, подержите ее хотя бы 20 секунд под водой. Для лучшего эффекта можете замочить ее.

4. Промытые травы заверните в бумажное полотенце и поместите в пакет с застежкой. Храните в таком виде в холодильнике.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как правильно и полезно заморозить укроп.