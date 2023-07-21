В процессе варки бульона обычно образуется характерная белая пенка, которая постепенно меняет цвет и темнеет. Одни хозяйки снимают ее, другие оставляют и не придают ей особого значения.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, нужно ли снимать пенку во время варки бульона.

Пенка, которая образуется при варке бульона, это белок, свернувшийся от высокой температуры. Сначала он становится белым, но если в блюде есть мясо – может потемнеть и даже стать коричневым.

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Такая пенка не вредная. Однако она обладает свойством соединяться с жиром, становиться плотной и прилипать к кастрюле. Это, во-первых, делает бульон менее привлекательным. Во-вторых, пенка может повлиять на вкус блюда, придав ему легкую горчинку.

Учитывая эти факторы, можно сказать, что пенку лучше снимать во время варки бульона.

Фудблогер Эмилия Евтушенко (emiliya.yevtushenko) на своей странице в Instagram поделилась рецептом легкого куриного бульона, который вы приготовите за 20 минут.

Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт

куриные бедра – 3 шт

большая морковь – 1 шт

лук – 1 шт

соль – 1,5 ст. л.

вегета – 2 ч. л.

петрушка

Способ приготовления:

1. Сначала хорошо промыть мясо и положить в кастрюлю. Залить водой и поставить на огонь. Довести до кипения и варить 1-2 минуты.

2. Далее следует слить из кастрюли воду и налить новую. Поставить на слабенький огонь.

3. Морковь порезать колечками, лук очистить. Добавить все в бульон. Продолжить варить на слабом огне. Если будет образовываться пена – снять ее ситечком.

4. Добавить соль и вегету. Варить до готовности мяса и овощей.

5. В конце достать из бульона лук и добавить измельченную петрушку. Проварить несколько минут и можно снимать с огня. Готово!

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