Нужно ли снимать пенку во время варки бульона: объясняем, как это влияет на вкус

Татьяна Козюк
Лайфхаки
2 минуты
2,7 т.
Нужно ли снимать пенку во время варки бульона: объясняем, как это влияет на вкус

В процессе варки бульона обычно образуется характерная белая пенка, которая постепенно меняет цвет и темнеет. Одни хозяйки снимают ее, другие оставляют и не придают ей особого значения.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, нужно ли снимать пенку во время варки бульона.

Домашний прозрачный бульон

Пенка, которая образуется при варке бульона, это белок, свернувшийся от высокой температуры. Сначала он становится белым, но если в блюде есть мясо – может потемнеть и даже стать коричневым.

Видео дня

Такая пенка не вредная. Однако она обладает свойством соединяться с жиром, становиться плотной и прилипать к кастрюле. Это, во-первых, делает бульон менее привлекательным. Во-вторых, пенка может повлиять на вкус блюда, придав ему легкую горчинку.

Нужно ли снимать пенку во время варки бульона

Учитывая эти факторы, можно сказать, что пенку лучше снимать во время варки бульона.

Фудблогер Эмилия Евтушенко (emiliya.yevtushenko) на своей странице в Instagram поделилась рецептом легкого куриного бульона, который вы приготовите за 20 минут.

Рецепт куриного бульона

Ингредиенты:

  • куриное филе – 1 шт
  • куриные бедра – 3 шт
  • большая морковь – 1 шт
  • лук – 1 шт
  • соль – 1,5 ст. л.
  • вегета – 2 ч. л.
  • петрушка

Способ приготовления:

1. Сначала хорошо промыть мясо и положить в кастрюлю. Залить водой и поставить на огонь. Довести до кипения и варить 1-2 минуты.

2. Далее следует слить из кастрюли воду и налить новую. Поставить на слабенький огонь.

Как правильно варить бульон, чтобы он был прозрачный

3. Морковь порезать колечками, лук очистить. Добавить все в бульон. Продолжить варить на слабом огне. Если будет образовываться пена – снять ее ситечком.

4. Добавить соль и вегету. Варить до готовности мяса и овощей.

Бульон без картофеля

5. В конце достать из бульона лук и добавить измельченную петрушку. Проварить несколько минут и можно снимать с огня. Готово!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, из чего приготовить вкусный бульон к пельменям.

Сейчас мы готовим

Все рецепты