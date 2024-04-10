При покупке фруктов люди обращают внимание на наиболее спелые плоды и пытаются приобрести именно их. Но уже через несколько дней пребывания фруктов дома они могут испортиться, что приведет к лишним денежным затратам.

Но, как оказалось, еще в 1700-х годах люди изобрели способ, благодаря которому яблоки будут оставаться свежими гораздо дольше, пишет Mirror со ссылкой на YouTube канал "The Acadian Garden & Apothecary".

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Благодаря этому методу яблоки можно хранить долго без консервирования, охлаждения или обезвоживания. Но для этого есть одно важное условие: яблоки должны быть идеальными. Кожа должна быть невредима и не содержать кровоподтеков или порезов. Также важно, чтобы яблоки не были повреждены насекомыми.

Отобрав такие яблоки, их нужно упаковать в сухой материал. Им будут прекрасно служить: опилки, газета, пшено, или песок, высушенный нагреванием. Далее яблоки помещают в сухое прохладное место вдали от картофеля, поскольку последняя выделяет газ, провоцирующий быстрое гниение яблок. Таким образом яблоки сохранят свежесть в течение нескольких месяцев.

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