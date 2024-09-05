Мы часто храним продукты в неправильных местах, что в результате приводит к их порче и лишним финансовым затратам. Оказывается, у каждого отдельного продукта есть место, где он будет храниться максимально долго.

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Как правильно хранить продукты, чтобы они не портились, узнавал Express. Таким образом, вы существенно сэкономите средства и время на приобретение новых. Такие правила распространяются на все продукты, от кетупа и до хлеба.

Следовательно, если речь идет о нечасто используемых продуктах питания или в небольшом количестве, их следует хранить в холодильнике. Таким образом удается предотвратить размножение бактерий, которые могут вызвать их порчу.

Многие люди покидают открытое красное вино при комнатной температуре, но это ускоряет процесс окисления, превращая вино в уксус. Если закрыть бутылку и поставить ее в холодильник, вино может оставаться свежим до пяти дней.

Яйца и сливочное масло часто хранят без использования холодильника, и это неправильно. Прохладная температура в приборе предотвращает развитие сальмонеллы, а также сохраняет вкус яиц. Сливочное масло также легко может оказаться непригодным к употреблению, если длительное время держать его вне холодильника.

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