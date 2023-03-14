Печеночный паштет, который не будет горьким: как правильно готовить закуску

Ирина Мельниченко
Лайфхаки
2 минуты
2,0 т.
Рецепт паштета

Паштет из куриной печени – очень простая, бюджетная, но вкусная и простая в приготовлении закуска. Оригинального вкуса блюду придаст чеснок, грибы, овощи, зелень и сливочное масло. 

Печеночный паштет с грибами

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного паштета из куриной печени, который не будет горьким.

Рецепт паштета
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Ингредиенты:

  • печень – 500 г
  • молоко – 100 мл
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • сливочное масло – 25 г
  • сливки – 200 мл
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Печень промойте, срежьте лишние пленки и залейте ее молоком, чтобы она не была горькой.

Печень для блюда

2. Лук и морковь нарежьте большими кусками и обжарьте 5-7 минут.

3. После добавьте печень и кусочек сливочного масла, перемешайте.

Приготовление печени

4. Залейте сливками, поперчите и посолите, готовьте 10 минут на среднем огне.

5. Переложите в чашу блендера и хорошо перебейте до однородной консистенции.

Приготовление паштета

Готовый паштет переложите в контейнер для хранения и поставьте в холодильник.

Готовый печеночный паштет

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