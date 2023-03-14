Печеночный паштет, который не будет горьким: как правильно готовить закуску
Паштет из куриной печени – очень простая, бюджетная, но вкусная и простая в приготовлении закуска. Оригинального вкуса блюду придаст чеснок, грибы, овощи, зелень и сливочное масло.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного паштета из куриной печени, который не будет горьким.
Ингредиенты:
- печень – 500 г
- молоко – 100 мл
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- сливочное масло – 25 г
- сливки – 200 мл
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Печень промойте, срежьте лишние пленки и залейте ее молоком, чтобы она не была горькой.
2. Лук и морковь нарежьте большими кусками и обжарьте 5-7 минут.
3. После добавьте печень и кусочек сливочного масла, перемешайте.
4. Залейте сливками, поперчите и посолите, готовьте 10 минут на среднем огне.
5. Переложите в чашу блендера и хорошо перебейте до однородной консистенции.
Готовый паштет переложите в контейнер для хранения и поставьте в холодильник.
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