Паштет из куриной печени – очень простая, бюджетная, но вкусная и простая в приготовлении закуска. Оригинального вкуса блюду придаст чеснок, грибы, овощи, зелень и сливочное масло.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного паштета из куриной печени, который не будет горьким.

Видео дня

Ингредиенты:

печень – 500 г

молоко – 100 мл

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

сливочное масло – 25 г

сливки – 200 мл

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Печень промойте, срежьте лишние пленки и залейте ее молоком, чтобы она не была горькой.

2. Лук и морковь нарежьте большими кусками и обжарьте 5-7 минут.

3. После добавьте печень и кусочек сливочного масла, перемешайте.

4. Залейте сливками, поперчите и посолите, готовьте 10 минут на среднем огне.

5. Переложите в чашу блендера и хорошо перебейте до однородной консистенции.

Готовый паштет переложите в контейнер для хранения и поставьте в холодильник.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: