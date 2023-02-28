Даже опытные хозяйки сталкивались с ситуацией, когда котлетный фарш или жареные котлеты получились солеными, твердыми и не вкусными. Но ситуацию очень легко исправить и сделать это можно как в сыром, так и в готовом виде.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, как спасти пересоленные котлеты.

Как спасти котлеты в сыром виде?

Существует несколько способов:

В пересоленный фарш можно добавить совсем немного отварного риса и приготовить тефтели. В то же время крупу солить уже не нужно.

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Можно также увеличить количество фарша и перемешать его с пересоленной частью.

Некоторые хозяйки советуют добавить в фарш картошку, капусту или хлеб. Продукты не испортят вкус и легко решат проблему.

Как спасти котлеты в готовом виде?

Если готовые жареные котлеты получились пересоленными, то решить проблему можно так. Для этого нужно выложить котлеты на сковороду и добавить к ним очищенный картофель, который в сыром виде хорошо поглощает лишнюю соль. Кроме этого, нужно добавить сливочное масло, совсем немного воды, зелень и приправы. Тушить блюдо нужно примерно 2-5 минут на слабом огне.

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