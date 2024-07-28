Легкий пирог с абрикосами: вкусная выпечка для чаепития в выходной
Пирог с абрикосами может служить в качестве завтрака в выходной день или с просто великолепным дополнением к кофе или чаю. В любом случае, этот вид выпечки должен быть очень вкусным и красивым.
Именно таким рецептом приготовления пирога с абрикосами поделилась фудблогер с ником ann food. В Instagram она рассказала, что нужно сделать, чтобы блюдо приобрело незаурядный аромат.
Ингредиенты
- Яйца – 3 шт
- Сливочное масло – 120 гр
- Сметана – 120 гр
- Абрикосы – 15 шт
- Сахар – 200 гр
- Мука – 300 гр
- Соль – щепотка
- Ванильный сахар – по вкусу
- Разрыхлитель – 2 ч.л.
Способ приготовления
1. Яйца смешиваем со 150 гр сахара и взбиваем до пышности.
2. Добавляем сметану, ванильный сахар и растопленное сливочное масло. Тщательно перемешиваем.
3. Добавляем муку и разрыхлитель. Снова перемешиваем венчиком.
4. На застеленную пергаментом форму высыпаем 50 гр сахара и выкладываем половинки абрикосов.
5. Выливаем тесто на абрикосы и отправляем выпекаться в течение 50 минут при 170 градусах.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты пирогов: