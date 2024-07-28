Пирог с абрикосами может служить в качестве завтрака в выходной день или с просто великолепным дополнением к кофе или чаю. В любом случае, этот вид выпечки должен быть очень вкусным и красивым.

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Именно таким рецептом приготовления пирога с абрикосами поделилась фудблогер с ником ann food. В Instagram она рассказала, что нужно сделать, чтобы блюдо приобрело незаурядный аромат.

Ингредиенты

Яйца – 3 шт

Сливочное масло – 120 гр

Сметана – 120 гр

Абрикосы – 15 шт

Сахар – 200 гр

Мука – 300 гр

Соль – щепотка

Ванильный сахар – по вкусу

Разрыхлитель – 2 ч.л.

Способ приготовления

1. Яйца смешиваем со 150 гр сахара и взбиваем до пышности.

2. Добавляем сметану, ванильный сахар и растопленное сливочное масло. Тщательно перемешиваем.

3. Добавляем муку и разрыхлитель. Снова перемешиваем венчиком.

4. На застеленную пергаментом форму высыпаем 50 гр сахара и выкладываем половинки абрикосов.

5. Выливаем тесто на абрикосы и отправляем выпекаться в течение 50 минут при 170 градусах.

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