Кофе – это напиток, который ценный своими полезными свойствами. Также он стимулирует работу мозга и, к тому же, привлекает вкусом и ароматом. Но все эти качества можно почувствовать только при условии, если вы правильно заварили кофе. Из-за ряда распространенных ошибок желаемого результата достичь не удается.

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Редакция FoodOboz расскажет, что больше всего влияет на вкус и качество кофе, приготовленного в домашних условиях. Обратите внимание на следующие аспекты.

Вы неправильно храните кофе

Очень важно, чтобы кофе не хранилось под прямыми солнечными лучами, потому что это негативно влияет на вкус будущего напитка. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы зерна были в герметичной емкости из непрозрачного материала.

Плохая очистка кофеварки

Если вы готовите напиток в кофеварке, помните, что такой девайс нужно очень хорошо чистить после каждого приготовления. Если этого регулярно не делать – есть риск попадания бактерий в напиток.

Не наливайте кофе в холодную посуду

Перед тем, как наливать кофе в чашку, позаботьтесь о том, чтобы емкость была прогретая (можно просто немного обдать кипятком). Если чашка будет холодной, кофе потеряет яркий аромат и крема, которые образуются сверху и делают напиток выраженным.

Не используйте кипяток

Многие люди убеждены, что кофе нужно заливать кипятком. Но это большая ошибка. Такая вода нейтрализует аромат кофе, а также приятную горчинку. После того, как жидкость закипела, дождитесь. чтобы температура опустилась до 93 градусов.

Нарушение пропорций

Именно количество молотого кофе в чашке влияет на то, будет ли ваш напиток очень крепким или, напротив, водяным. Чтобы точно не прогадать с пропорциями, пользуйтесь соотношением 2 столовых ложки кофе на каждые 180 мл воды.

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