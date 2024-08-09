Сковорода – это незаменимый девайс на кухне. Любые продукты можно приготовить с помощью такой посуды. Но очень часто бывает, что еда просто прилипает к поверхности. В таком случае вам будет просто необходим этот лайфхак.

Видео дня

Простым лайфхаком по удачному приготовлению пищи на сковороде поделилось издание Mirror. В материале отмечено, что вся проблема в разогреве.

Когда еда прилипает к сковороде – отмыть остатки очень проблематично. Но если вы пользуетесь посудой из нержавеющей стали – поможет один простой лайфхак.

Нюанс с прилипанием продуктов может возникнуть тогда, когда сковорода недостаточно разогретая. Класть пищу на холодную поверхность ни в коем случае нельзя.

Поэтому после того, как вы ставите сковородку на средний огонь, добавьте ложку воды. Если вода просто стоит – она недостаточно горячая. Если на поверхности появляются пузырьки – это означает, что она слишком горячая. Если же из воды образуется один сплошной шарик – сковорода разогретая достаточно.

Также можно воспользоваться лайфхаком с лопаткой

Если вы, например. жарите бутерброд с сыром, положите сверху лопатку и переверните сковородку, перенося вес на ручной инструмент. Затем снять сковороду с сэндвича, который сейчас лежит на лопатке, а затем свернуть его на сковородку, чтобы приготовить сэндвич с противоположной стороны.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: