Голубцы – это очень сытное блюдо из капусты и мяса. Поделки часто готовят и на празднование, и просто на каждый день. Но действительно удачное блюдо удается сделать далеко не всегда.

Редакция FoodOboz расскажет, как нужно готовить голубцы, чтобы они не были сухими и получились достаточно вкусными. Обратите внимание на следующие нюансы.

Не заворачивайте фарш в сырую капусту

Если использовать для голубцов сырую капусту – завернуть ее просто не получится и вся начинка выпадет. Овощ обязательно нужно пропарить, сняв верхние твердые листья.

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Выбирайте правильное мясо

Для голубцов подходит далеко не каждое мясо. Лучше выбирать свинину, и тогда начинка будет действительно сочной. От курицы или говядины лучше отказаться.

Не добавляйте полностью сырой рис

Если добавить в фарш сырой рис – он впитает всю влагу и голубцы будут сухими. Поэтому обязательно отварите крупу до полуготовности.

Не игнорируйте зажарку

Зажарка из овощей оказывает большое влияние на вкус голубцов. Именно такое дополнение делает блюдо очень сочным. И лучше всего использовать не томатный соус, а именно сметанную заливку. Также добавьте специи.

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