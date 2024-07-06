Почему кабачки быстро портятся: названы ошибки в хранении овощей

Екатерина Ягович
Лайфхаки
2 минуты
240
Почему кабачки быстро портятся: названы ошибки в хранении овощей

Прекрасно, когда на собственном огороде есть много домашних овощей. Но собранный урожай нужно правильно хранить. Так как, например, кабачки могут очень быстро испортиться.

Видео дня

Редакция FoodOboz расскажет, из-за каких ошибок хранения свежие и молодые кабачки портятся. Есть несколько нюансов, которые следует учесть.

Почему кабачки быстро портятся: названы ошибки в хранении овощей

Какие кабачки могут долго храниться

Оставляйте на длительное хранение только плоды, не имеющие повреждений. Также у них должна быть достаточно плотная кожура.

Как подготовить кабачки к длительному хранению

Почему кабачки быстро портятся: названы ошибки в хранении овощей

Когда вы срезаете плоды со стебля – нужно оставить ножку 5-6 см. Таким образом, кабачок будет защищен от внешних раздражителей, из-за которых он может отчасти портиться.

Те кабачки, которые вы планируете оставлять на продолжительное хранение, мыть не нужно. С них нужно лишь немного встряхнуть землю – лишняя влага будет способствовать быстрой порче плодов.

Кабачки ни в коем случае нельзя класть в пакет на длительное хранение. Так плоды будут запариваться и скоро портиться.

Почему кабачки быстро портятся: названы ошибки в хранении овощей

Как хранить кабачки в погребе

В погребе кабачки будут хорошо храниться долгое время. Но выкладывать их нужно правильно. Позаботьтесь о том, чтобы в помещении было сухо и не бегали разнообразные вредители.

Не забывайте, что в погребе нужно поддерживать чистоту, а также проводить регулярное проветривание.

Почему кабачки быстро портятся: названы ошибки в хранении овощей

Выкладывать кабачки лучше всего на полки, застеленные сеном. Между плодами должен быть промежуток.

В доме или квартире

Чтобы кабачки остались свежими долгое время в доме или в квартире, позаботьтесь о том, чтобы овощи не лежали под прямыми солнечными лучами. Как вариант, можно выложить овощи в деревянные ящики и поставить в кладовую или просто под диван. Главное, чтобы было темно и сухо.

Как хранить кабачки в холодильнике

Кабачки можно хранить в холодильнике, но там ни в коем случае не должно быть чрезмерной влаги, потому что кабачки могут сразу начать гнить.

Почему кабачки быстро портятся: названы ошибки в хранении овощей

Лучше всего хранить кабачки в холодильнике следующим образом:

1. Заверните кабачки в бумажный пакет.

2. Сделайте для вентиляции отверстия.

3. Выложите плоды в специальное отделение для овощей.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты