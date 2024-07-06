Прекрасно, когда на собственном огороде есть много домашних овощей. Но собранный урожай нужно правильно хранить. Так как, например, кабачки могут очень быстро испортиться.

Видео дня

Редакция FoodOboz расскажет, из-за каких ошибок хранения свежие и молодые кабачки портятся. Есть несколько нюансов, которые следует учесть.

Какие кабачки могут долго храниться

Оставляйте на длительное хранение только плоды, не имеющие повреждений. Также у них должна быть достаточно плотная кожура.

Как подготовить кабачки к длительному хранению

Когда вы срезаете плоды со стебля – нужно оставить ножку 5-6 см. Таким образом, кабачок будет защищен от внешних раздражителей, из-за которых он может отчасти портиться.

Те кабачки, которые вы планируете оставлять на продолжительное хранение, мыть не нужно. С них нужно лишь немного встряхнуть землю – лишняя влага будет способствовать быстрой порче плодов.

Кабачки ни в коем случае нельзя класть в пакет на длительное хранение. Так плоды будут запариваться и скоро портиться.

Как хранить кабачки в погребе

В погребе кабачки будут хорошо храниться долгое время. Но выкладывать их нужно правильно. Позаботьтесь о том, чтобы в помещении было сухо и не бегали разнообразные вредители.

Не забывайте, что в погребе нужно поддерживать чистоту, а также проводить регулярное проветривание.

Выкладывать кабачки лучше всего на полки, застеленные сеном. Между плодами должен быть промежуток.

В доме или квартире

Чтобы кабачки остались свежими долгое время в доме или в квартире, позаботьтесь о том, чтобы овощи не лежали под прямыми солнечными лучами. Как вариант, можно выложить овощи в деревянные ящики и поставить в кладовую или просто под диван. Главное, чтобы было темно и сухо.

Как хранить кабачки в холодильнике

Кабачки можно хранить в холодильнике, но там ни в коем случае не должно быть чрезмерной влаги, потому что кабачки могут сразу начать гнить.

Лучше всего хранить кабачки в холодильнике следующим образом:

1. Заверните кабачки в бумажный пакет.

2. Сделайте для вентиляции отверстия.

3. Выложите плоды в специальное отделение для овощей.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: