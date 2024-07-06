Почему кабачки быстро портятся: названы ошибки в хранении овощей
Прекрасно, когда на собственном огороде есть много домашних овощей. Но собранный урожай нужно правильно хранить. Так как, например, кабачки могут очень быстро испортиться.
Редакция FoodOboz расскажет, из-за каких ошибок хранения свежие и молодые кабачки портятся. Есть несколько нюансов, которые следует учесть.
Какие кабачки могут долго храниться
Оставляйте на длительное хранение только плоды, не имеющие повреждений. Также у них должна быть достаточно плотная кожура.
Как подготовить кабачки к длительному хранению
Когда вы срезаете плоды со стебля – нужно оставить ножку 5-6 см. Таким образом, кабачок будет защищен от внешних раздражителей, из-за которых он может отчасти портиться.
Те кабачки, которые вы планируете оставлять на продолжительное хранение, мыть не нужно. С них нужно лишь немного встряхнуть землю – лишняя влага будет способствовать быстрой порче плодов.
Кабачки ни в коем случае нельзя класть в пакет на длительное хранение. Так плоды будут запариваться и скоро портиться.
Как хранить кабачки в погребе
В погребе кабачки будут хорошо храниться долгое время. Но выкладывать их нужно правильно. Позаботьтесь о том, чтобы в помещении было сухо и не бегали разнообразные вредители.
Не забывайте, что в погребе нужно поддерживать чистоту, а также проводить регулярное проветривание.
Выкладывать кабачки лучше всего на полки, застеленные сеном. Между плодами должен быть промежуток.
В доме или квартире
Чтобы кабачки остались свежими долгое время в доме или в квартире, позаботьтесь о том, чтобы овощи не лежали под прямыми солнечными лучами. Как вариант, можно выложить овощи в деревянные ящики и поставить в кладовую или просто под диван. Главное, чтобы было темно и сухо.
Как хранить кабачки в холодильнике
Кабачки можно хранить в холодильнике, но там ни в коем случае не должно быть чрезмерной влаги, потому что кабачки могут сразу начать гнить.
Лучше всего хранить кабачки в холодильнике следующим образом:
1. Заверните кабачки в бумажный пакет.
2. Сделайте для вентиляции отверстия.
3. Выложите плоды в специальное отделение для овощей.
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