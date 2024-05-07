Почему картофель в супе получается твердым, а бульон мутным: никогда не готовьте так блюдо

Екатерина Ягович
Лайфхаки
2 минуты
426
Почему картофель в супе получается твердым, а бульон мутным: никогда не готовьте так блюдо

Суп – это достаточно обыденное блюдо, которое готовят в каждой семье. Но сделать такую пищу действительно вкусной получается далеко не всегда. Очень часто бульон мутнеет, а ингредиенты плохо провариваются.

Редакция FoodOboz расскажет, почему суп часто получается безвкусным. Его очень легко испортить, если допускать следующие ошибки.

Почему картофель в супе получается твердым, а бульон мутным: никогда не готовьте так блюдо

Почему мутнеет бульон

Очень часто во время приготовления супа бульон просто мутнеет и становится неприятного серого цвета. Все потому, что вы слишком долго его варите и, к тому же, на большом огне. Также такая ситуация может возникнуть из-за накипи, которую выделяют овощи и мясо – ее нужно обязательно убрать. После того, как вы это сделали, скрутите огонь до минимума.

Видео дня
Почему картофель в супе получается твердым, а бульон мутным: никогда не готовьте так блюдо

Когда добавлять соль

Солить суп в начале приготовления – это большая ошибка. Все потому, что соль препятствует отвариванию овощей. Они останутся достаточно жесткими и не отдадут свой вкус бульону – блюдо получится невкусным.

Почему картофель в супе получается твердым, а бульон мутным: никогда не готовьте так блюдо

Почему картофель получается твердым

Такая ситуация бывает с супами, в которые вы добавляете кислые ингредиенты: лимон или огурцы. Кислота препятствует тому, чтобы картофель становился мягким, поэтому его лучше добавлять в самом конце, когда другие компоненты супа уже будут готовы.

Почему суп серый

Почему картофель в супе получается твердым, а бульон мутным: никогда не готовьте так блюдо

Это уже не о помутнении бульона, а именно о сером цвете блюда. Это может быть в том случае, если вы добавляете крупу. Лучше всего отварить этот ингредиент отдельно, а затем уже в готовом виде добавлять в суп – именно так вы получите идеальный цвет и консистенцию.

Различно приготовленные ингредиенты

Почему картофель в супе получается твердым, а бульон мутным: никогда не готовьте так блюдо

Следует помнить о том, что каждый ингредиент в супе имеет разное время приготовления. Поэтому нельзя класть все компоненты одновременно. Если это мясо – оно варится дольше всего. Когда речь идет о макаронах – их нужно добавлять за несколько минут до того, как вы выключите суп.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты