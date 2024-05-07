Суп – это достаточно обыденное блюдо, которое готовят в каждой семье. Но сделать такую пищу действительно вкусной получается далеко не всегда. Очень часто бульон мутнеет, а ингредиенты плохо провариваются.

Редакция FoodOboz расскажет, почему суп часто получается безвкусным. Его очень легко испортить, если допускать следующие ошибки.

Почему мутнеет бульон

Очень часто во время приготовления супа бульон просто мутнеет и становится неприятного серого цвета. Все потому, что вы слишком долго его варите и, к тому же, на большом огне. Также такая ситуация может возникнуть из-за накипи, которую выделяют овощи и мясо – ее нужно обязательно убрать. После того, как вы это сделали, скрутите огонь до минимума.

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Когда добавлять соль

Солить суп в начале приготовления – это большая ошибка. Все потому, что соль препятствует отвариванию овощей. Они останутся достаточно жесткими и не отдадут свой вкус бульону – блюдо получится невкусным.

Почему картофель получается твердым

Такая ситуация бывает с супами, в которые вы добавляете кислые ингредиенты: лимон или огурцы. Кислота препятствует тому, чтобы картофель становился мягким, поэтому его лучше добавлять в самом конце, когда другие компоненты супа уже будут готовы.

Почему суп серый

Это уже не о помутнении бульона, а именно о сером цвете блюда. Это может быть в том случае, если вы добавляете крупу. Лучше всего отварить этот ингредиент отдельно, а затем уже в готовом виде добавлять в суп – именно так вы получите идеальный цвет и консистенцию.

Различно приготовленные ингредиенты

Следует помнить о том, что каждый ингредиент в супе имеет разное время приготовления. Поэтому нельзя класть все компоненты одновременно. Если это мясо – оно варится дольше всего. Когда речь идет о макаронах – их нужно добавлять за несколько минут до того, как вы выключите суп.

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