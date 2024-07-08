Самое время консервировать помидоры на зиму. Без такой заготовки сейчас не обходится ни одна семья, потому что свежие овощи в период холодов будут достаточно дорогими. Но часто бывает, что помидоры в банке просто начинают трескаться сразу после приготовления. Все это из-за ряда ошибок, которые очень часто допускают даже опытные хозяйки.

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Поэтому редакция FoodOboz расскажет, о чем не стоит забывать, во время консервирования помидоров. Всего несколько советов помогут вам приготовить вкусные и сочные овощи.

Не забывайте сделать проколы вилкой

Для того, чтобы помидоры в банках не трескались, на овощах обязательно нужно сделать проколы. Можно использовать обычную вилку или зубочистку. Делать это лучше именно в том месте. где находится плодоножка. Таким образом вы обеспечите оптимальную концентрацию воздуха и помидор будет целым.

Не заливайте овощи маринадом

Дело в том, что все необходимо делать с точностью напротив. Сначала налейте в банку горячий маринад. Затем немного подождите – это займет несколько минут. После этого кладите помидоры в емкость.

Не наливайте сразу весь маринад

Маринад в банке нужно заливать в несколько этапов, а не сразу. К тому же, он каждый раз должен быть горячее.

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