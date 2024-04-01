Домашние котлеты можно готовить из любого мяса, но вкуснее всего получится из куриного филе, а также из свиного фарша с добавлением сала. Именно сало придаст котлетам сочности и мягкости.

Редакция FoodOboz делится советами от кулинаров, что не нужно добавлять в котлеты, чтобы они были не жесткими, а сочными.

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Совет от кулинаров: в фарш для котлет не нужно добавлять яичный белок, ведь он мгновенно сворачивается при высокой температуре. Альтернативой может стать картофель или крахмал.

А также кулинары советуют добавлять в фарш размоченную мякоть батона. Именно он и придает блюду сочность. Но если вы не хотите использовать батон, можно добавить манную крупу.

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