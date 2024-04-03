Почему котлеты разваливаются и получаются невкусными: никогда их так не готовьте

Екатерина Ягович
Лайфхаки
2 минуты
297
Почему котлеты разваливаются и получаются невкусными: никогда их так не готовьте

Даже опытным хозяйкам не всегда удается приготовить удачные котлеты. Изделия разваливаются на сковороде, получаются серыми. Все из-за ряда ошибок, которые допускают очень часто.

Редакция FoodOboz расскажет, на что следует обратить внимание во время приготовления мясных котлет. Это точно сэкономит ваши деньги и время.

Почему котлеты разваливаются и получаются невкусными: никогда их так не готовьте

Очень редкий фарш

Нужно следить за тем, чтобы фарш на котлеты не был жидким. Поэтому не добавляйте слишком много молока, хлеба или муки. Очень важно оставить фарш в холодильнике на время, чтобы он застыл. А если масса все же жидкая, можете попробовать добавить немного крахмала.

Видео дня
Почему котлеты разваливаются и получаются невкусными: никогда их так не готовьте

Жарка котлет на холодной сковороде

Ваши котлеты будут серыми и развалятся, если вы положите их на холодное масло. Сначала нужно хорошо разогреть саму посуду. Затем налить масло и прогреть его несколько минут – только после этого выкладывать изделия. После образования корочки убавьте огонь и доведите до готовности.

Очень мало масла

Почему котлеты разваливаются и получаются невкусными: никогда их так не готовьте

Масло – это, конечно, не самый полезный продукт. Но чтобы котлеты получились удачными – в сковороде должно быть достаточно растительного масла. Если добавить ее мало – котлеты просто прилипнут.

Плохо вымешанный фарш

Очень важно не просто соединить все компоненты котлет, а хорошо вымешать массу. Для этого отлично подойдет силиконовая лопатка или обычная ложка. И не забудьте несколько раз отбить фарш, чтобы он был пышным.

Почему котлеты разваливаются и получаются невкусными: никогда их так не готовьте

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты