Даже опытным хозяйкам не всегда удается приготовить удачные котлеты. Изделия разваливаются на сковороде, получаются серыми. Все из-за ряда ошибок, которые допускают очень часто.

Редакция FoodOboz расскажет, на что следует обратить внимание во время приготовления мясных котлет. Это точно сэкономит ваши деньги и время.

Очень редкий фарш

Нужно следить за тем, чтобы фарш на котлеты не был жидким. Поэтому не добавляйте слишком много молока, хлеба или муки. Очень важно оставить фарш в холодильнике на время, чтобы он застыл. А если масса все же жидкая, можете попробовать добавить немного крахмала.

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Жарка котлет на холодной сковороде

Ваши котлеты будут серыми и развалятся, если вы положите их на холодное масло. Сначала нужно хорошо разогреть саму посуду. Затем налить масло и прогреть его несколько минут – только после этого выкладывать изделия. После образования корочки убавьте огонь и доведите до готовности.

Очень мало масла

Масло – это, конечно, не самый полезный продукт. Но чтобы котлеты получились удачными – в сковороде должно быть достаточно растительного масла. Если добавить ее мало – котлеты просто прилипнут.

Плохо вымешанный фарш

Очень важно не просто соединить все компоненты котлет, а хорошо вымешать массу. Для этого отлично подойдет силиконовая лопатка или обычная ложка. И не забудьте несколько раз отбить фарш, чтобы он был пышным.

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