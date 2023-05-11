Маринованные кабачки в банке – это очень хрустящая и вкусная закуска, которую можно подавать самостоятельно или с гарниром. Чаще всего их закрывают со специями или чесноком. В таком случае нередко бывает так, что со временем кабачки начинают темнеть и теряют упругость.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, почему маринованные кабачки темнеют в банке и как этого избежать.

Среди популярных причин потемнения кабачков можно выделить:

Маринад – он влияет на цвет кабачков в том случае, если вы добавили в него слишком много специй и уксуса.

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Приправы – это использование острых приправ, а также соевого соуса.

Условия хранения – они будут влиять на цвет кабачков, если вы храните заготовку в доступном для солнечных лучей местах.

Также редакция FoodOboz делится с вами рецептом консервированных кабачков, по которому они выйдут очень хрустящие, упругие и сочные.

Ингредиенты:

кабачки – 3 кг

чеснок – 3 головки

уксус – 100 г

подсолнечное масло – 100 г

сахар – 100 г

соль – 2 ст. л.

черный молотый перец – 1 ч. л.

лавровый лист – 4-5 шт

душистый перец – 10 шт

зелень

Способ приготовления:

1. Для начала кабачки нужно промыть, отрезать хвостик и очистить мякоть с семенами. Порезать овощи кубиками одного размера (ориентировочно 1,5 см*1,5 см) и выложить в глубокую миску.

2. Измельчить чеснок и зелень, добавить в кабачки вместе с маслом, уксусом и специями. Хорошо перемешать и оставить на 2-3 часа, чтобы кабачки пустили сок.

3. Когда пройдет отведенное время, выложить кабачки с соком в банки и поставить их стерилизовать (для этого банки нужно поставить в широкую кастрюлю, наполнить ее водой по горлышкам банок и поставить на огонь). Время стерилизации на 0,5 л банки составляет 15 минут, на 0,25 л – 6-7 минут.

4. После стерилизации банки нужно закатать крышками. Сразу перевернуть их вверх дном и оставить в таком виде до полного застывания.

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