Маринованные огурцы – это вкусная закуска на все случаи жизни. В идеале они получаются хрустящими, сочными и имеют плотную текстуру. Нередко бывает так, что в процессе хранения они стали мягкими и потеряли упругость. На это существует ряд причин, которые хозяйки допускают во время приготовления.

Редакция FoodOboz собрала для вас информацию и расскажет, почему маринованные огурцы становятся мягкими и как этого избежать.

Причина 1 – стерилизация

Чтобы ваши заготовки были качественными, безопасными и прекрасно сохраняли свои вкусовые качества, нужно должным образом подготовить посуду для хранения. Для этого нужно тщательно вымыть банки с крышками, после чего простерилизовать.

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Причина 2 – нарушение герметичности

Это довольно распространенноя ошибка, возникающая вследствие использования крышек низкого качества, неплотной закатки или неисправного ключа.

Ошибка 3 – маринад

Ни для кого не секрет, что залогом вкусных и удачных маринованных огурцов является маринад. Готовя его, нужно четко соблюдать пропорции. Ведь потеря огурцами своей упругости может свидетельствовать о том, что вы добавили в него слишком мало соли или уксуса.

Ошибка – 4 сборка овощей

Выкладывая овощи в банку, нужно помнить о том, что они должны плотно прилегать друг к другу. То же касается и жидкости – маринада или рассола, он должен полностью покрывать огурцы до самых краев банки. В таре не должно быть лишнего воздуха. Иначе ваши заготовки со временем начнут "взрываться".

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