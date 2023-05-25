Почему маринованные огурцы становятся пустыми внутри

Маринованные огурцы – это самая любимая закуска, которую готовят на зиму практически в каждом доме. В идеале они получаются хрустящими, упругими и очень сочными. Впрочем, нередко случается и так, когда огурцы становятся будто пустыми внутри, а вместо желаемого хруста хозяйки получают разбрызганный во все стороны сок.

Для того чтобы избежать неприятных моментов, нужно обращать внимание на три важных момента в процессе приготовления. Редакция FoodOboz расскажет о них поподробнее.

Овощи

Прежде чем начинать готовить из закуску, нужно убедиться в качестве огурцов. Для приготовления лучше подходят молодые овощи без темной и слишком твердой кожуры. В любом случае не используйте "старые" или перезрелые огурцы – в таком случае они однозначно будут пустыми.

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Мытье

Мытье огурцов – это не менее важный этап, гарантирующий упругость и хруст будущей закуски. Итак, их нужно каждый раз промывать в холодной воде и желательно с добавлением соли. Для лучшего результата можно замочить на несколько часов.

Разложение в банки

Не менее важно правило, которое поможет уберечь огурцы от "пустоты": овощи следует утрамбовывать в банки как можно плотнее. Неправильно, когда они буквально плавают в рассоле.

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