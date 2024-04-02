Плов – это отнюдь не рисовая каша. Крупинки в блюде должны рассыпаться и при этом не быть сухими. Если у вас так не выходит – убедитесь, что вы не допускаете последующих ошибок во время приготовления блюда.

Редакция FoodOboz расскажет, почему не выходит приготовить вкусный плов. Обратите особое внимание на следующие моменты.

Не тот рис

Далеко не весь рис подходит для приготовления плова. Лучше выбирать именно пропаренный. Он точно не будет склеиваться и останется рассыпчатым после проварки.

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Нарушение пропорций

Сочное блюдо делают именно овощи и мясо. Поэтому важно прибавить необходимое количество таких ингредиентов. Если вы берете килограмм риса, то овощей должно быть по 300–500 грамм.

Не та посуда

Вам не удастся приготовить действительно вкусный и рассыпчатый плов в обычной кастрюле. Для блюда необходимо выбрать котел из чугуна или сковороду с толстым дном.

Неправильная обработка мяса и овощей

Овощи и мясо нельзя класть сырыми в плов. Они отдадут вкус, аромат и цвет только перед предварительным тушением на сковороде.

Неправильное количество воды

Идеальная формула – 20% жидкости от объема крупы. Большее или меньшее количество жидкости испортит вкусовые качества и консистенцию плова.

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