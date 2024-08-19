Почему не получается приготовить вкусный суп: ошибки, которые допускают все

Екатерина Ягович
Лайфхаки
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Почему не получается приготовить вкусный суп: ошибки, которые допускают все

Приготовить идеальный суп удается далеко не всем. Блюдо часто получается слишком густым или жидким. Также сверху может появиться излишний жир. Все это из-за ряда ошибок, которые стоит исправить.

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Редакция FoodOboz расскажет о нескольких правилах приготовления вкусного супа. Они максимально простые и помогут сделать ваше блюдо действительно удачным.

Почему не получается приготовить вкусный суп: ошибки, которые допускают все

Не делайте сильный огонь

Чтобы все ингредиенты равномерно приготовились и при этом не были переварены, не делайте очень сильный огонь. Сначала можно просто довести до кипения на максимуме, а после этого снизить температуру так, чтобы жидкость совсем чуть-чуть кипела.

Почему не получается приготовить вкусный суп: ошибки, которые допускают все

Не добавляйте много соли в начале приготовления

Если положить соль с самого начала – есть риск пересолить блюдо. Вкус зависит от ингредиентов, которые вы положите. Некоторые из них, возможно, уже будут солеными. Поэтому, добавив все ингредиенты, попробуйте бульон и затем засыпайте необходимое количество специи.

Почему не получается приготовить вкусный суп: ошибки, которые допускают все

Не забывайте о правильном порядке добавления ингредиентов

Сначала кладите в суп овощи, которые варятся подольше. Это могут быть морковь и картофель. Дальше идет фасоль. Затем можно добавить и другие овощи.

Не добавляйте крупу в начале приготовления

То ли макароны, то рис – добавлять крупы нужно в самом конце приготовления, чтобы они не превращались в кашу и не делали блюдо слишком густым.

Почему не получается приготовить вкусный суп: ошибки, которые допускают все

Улучшайте вкус с помощью различных ингредиентов

Вкус супа будет значительно ярче, если добавить измельченную зелень или кусочек сливочного масла. Также великолепной идеей будет потереть сыр.

Почему не получается приготовить вкусный суп: ошибки, которые допускают все

Не ешьте сразу

Супу нужно дать время настояться. Так все вкусы сочетаются, и блюдо станет насыщенным. Поэтому кладите суп в миски только через 15-20 минут после приготовления.

Почему не получается приготовить вкусный суп: ошибки, которые допускают все

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