Приготовить идеальный суп удается далеко не всем. Блюдо часто получается слишком густым или жидким. Также сверху может появиться излишний жир. Все это из-за ряда ошибок, которые стоит исправить.

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Редакция FoodOboz расскажет о нескольких правилах приготовления вкусного супа. Они максимально простые и помогут сделать ваше блюдо действительно удачным.

Не делайте сильный огонь

Чтобы все ингредиенты равномерно приготовились и при этом не были переварены, не делайте очень сильный огонь. Сначала можно просто довести до кипения на максимуме, а после этого снизить температуру так, чтобы жидкость совсем чуть-чуть кипела.

Не добавляйте много соли в начале приготовления

Если положить соль с самого начала – есть риск пересолить блюдо. Вкус зависит от ингредиентов, которые вы положите. Некоторые из них, возможно, уже будут солеными. Поэтому, добавив все ингредиенты, попробуйте бульон и затем засыпайте необходимое количество специи.

Не забывайте о правильном порядке добавления ингредиентов

Сначала кладите в суп овощи, которые варятся подольше. Это могут быть морковь и картофель. Дальше идет фасоль. Затем можно добавить и другие овощи.

Не добавляйте крупу в начале приготовления

То ли макароны, то рис – добавлять крупы нужно в самом конце приготовления, чтобы они не превращались в кашу и не делали блюдо слишком густым.

Улучшайте вкус с помощью различных ингредиентов

Вкус супа будет значительно ярче, если добавить измельченную зелень или кусочек сливочного масла. Также великолепной идеей будет потереть сыр.

Не ешьте сразу

Супу нужно дать время настояться. Так все вкусы сочетаются, и блюдо станет насыщенным. Поэтому кладите суп в миски только через 15-20 минут после приготовления.

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