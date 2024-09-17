Вкусный жареный картофель – это любимое блюдо многих людей. Но несмотря на банальность такого продукта, очень часто его не удается качественно приготовить. Картофель прилипает к сковороде, получается сухой или, наоборот, не очень хрустящей.

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Редакция FoodOboz расскажет, из-за каких ошибок не получается пожарить вкусный картофель. Есть несколько важных нюансов.

Вы используете не тот сорт

Далеко не каждый сорт картофеля подходит для жарки. К примеру, молодой овощ лучше варить. Это же касается и картофеля, в котором белая кожура и сердцевина. Жарить лучше всего тот картофель, который имеет коричневый или желтый цвет.

Высокий уровень влаги

Нужно контролировать, чтобы при жарке у картофеля не было лишней влаги. Поэтому после того, как вы помыли кусочки, их нужно хорошо промокнуть бумажным полотенцем.

Плохо подобранная сковорода

На вкус жареного картофеля во многом влияет то, на какой сковороде вы его приготовите. Посуда с тонким дном не подходит вообще. Лучше выбрать чугунную сковороду, у которой плотное дно.

Правильная температура

Обязательно разогрейте сковороду при максимальной температуре, а только после этого выкладывайте кусочки в емкость. Именно этот важный шаг поможет добиться золотистой и хрустящей корочки.

Слишком большое количество картофеля

Не выкладывайте сразу весь картофель на сковородку. При перемешивании кусочки могут просто превратиться в кашу. Лучше всего выкладывать овощ порционно.

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