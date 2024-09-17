Почему не получается приготовить вкусный жареный картофель: не допускайте этих ошибок

Екатерина Ягович
Лайфхаки
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Почему не получается приготовить вкусный жареный картофель: не допускайте этих ошибок

Вкусный жареный картофель – это любимое блюдо многих людей. Но несмотря на банальность такого продукта, очень часто его не удается качественно приготовить. Картофель прилипает к сковороде, получается сухой или, наоборот, не очень хрустящей.

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Редакция FoodOboz расскажет, из-за каких ошибок не получается пожарить вкусный картофель. Есть несколько важных нюансов.

Почему не получается приготовить вкусный жареный картофель: не допускайте этих ошибок

Вы используете не тот сорт

Далеко не каждый сорт картофеля подходит для жарки. К примеру, молодой овощ лучше варить. Это же касается и картофеля, в котором белая кожура и сердцевина. Жарить лучше всего тот картофель, который имеет коричневый или желтый цвет.

Почему не получается приготовить вкусный жареный картофель: не допускайте этих ошибок

Высокий уровень влаги

Нужно контролировать, чтобы при жарке у картофеля не было лишней влаги. Поэтому после того, как вы помыли кусочки, их нужно хорошо промокнуть бумажным полотенцем.

Почему не получается приготовить вкусный жареный картофель: не допускайте этих ошибок

Плохо подобранная сковорода

На вкус жареного картофеля во многом влияет то, на какой сковороде вы его приготовите. Посуда с тонким дном не подходит вообще. Лучше выбрать чугунную сковороду, у которой плотное дно.

Почему не получается приготовить вкусный жареный картофель: не допускайте этих ошибок

Правильная температура

Обязательно разогрейте сковороду при максимальной температуре, а только после этого выкладывайте кусочки в емкость. Именно этот важный шаг поможет добиться золотистой и хрустящей корочки.

Слишком большое количество картофеля

Почему не получается приготовить вкусный жареный картофель: не допускайте этих ошибок

Не выкладывайте сразу весь картофель на сковородку. При перемешивании кусочки могут просто превратиться в кашу. Лучше всего выкладывать овощ порционно.

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