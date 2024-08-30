Многие считают овсянку скучной и невкусной кашей. Но это далеко не так. Такой питательный продукт нужно просто правильно готовить.

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Редакция FoodOboz расскажет о самых распространенных ошибках, которые часто допускают во время приготовления овсянки. Их следует исправить.

Не заливайте овсянку холодной водой

Чтобы овсянка имела удачную консистенцию, нужно класть ее только в кипяток. Ни в коем случае нельзя заливать овсянку холодной. водой, а потом кипятить.

При этом крупу в воду нужно засыпать сразу после того, как жидкость закипит. Но если вы варите овсянку на молоке, ее нужно засыпать все же в холодное молоко. Только после этого можно ставить емкость на огонь.

Не готовьте овсянку без соли

Даже если вы готовите сладкую кашу, соль тоже обязательно нужно добавить. И делать это нужно в самом начале приготовления.

Не готовьте овсянку в маленькой посуде

Чтобы каша не выкипела и имела удачную консистенцию, выбирайте для нее достаточно глубокую кастрюлю. К тому же, продукт в большой емкости с толстыми стенками получится действительно вкусным.

Не забывайте перемешивать

Овсяную нужно перемешивать достаточно часто. Если этого не делать, каша быстро пригорит и будет похожа на один сплошной ком.

Не запаривайте кашу, а варите

Настоящую полезную овсянку нужно варить. Все остальное трудно назвать овсянкой. Чтобы крупа впитала необходимое количество жидкости, ей нужно 5-10 минут.

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