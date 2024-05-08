Котлеты – это идеальное дополнение к любому гарниру. Особенно вкусно, если изделия домашние. Но далеко не всегда удается приготовить идеальные котлеты. У такого явления есть существенные причины.

Редакция FoodOboz расскажет, какие ошибки чаще всего допускают при приготовлении котлет. Все они просто портят блюдо.

Очень мелкий фарш

Чтобы котлеты были сочными и пышными – нужно использовать фарш только грубого помола. Мелкий лучше подходит для фрикаделек или тефтельок. Для того, чтобы измельчить мясо, не стоит использовать блендер и сбивать фарш два раза.

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Приготовление котлет без хлеба:

Размоченный хлеб – обязательный ингредиент в приготовлении хлеба. И добавляется он не для того, чтобы удешевить блюдо. Хлеб поглощает лишний сок из мяса, и фарш получается очень пышным.

Замачивание хлеба в молоке

Замачивать хлеб для котлет лучше всего в обычной воде. Дело в том, что во время приготовления белок, который есть в молоке, сворачивается.

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